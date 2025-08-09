Salta l’ok alle nuove tariffe Alto Calore: rinvio al 27 agosto

Salta, per mancanza del numero legale, l’approvazione definitiva delle nuove tariffe dell’Alto Calore da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (EIC). L’Ente Idrico Campano (EIC) era stato convocato per il giorno 8 agosto 2025, alle ore 15:00,ma non raggiunge il numero legale e l’approvazione definitiva delle nuove tariffe dell’Alto Calore salta, ma solo momentaneamente, per la gioia dei sindaci che si erano opposti all’operazione nel Consiglio di distretto irpino e dei comitati civici provinciali. Una sospensione che fa tirare il fiato ai sindaci contrari e ai comitati civici, ma solo fino al 27 agosto, data in cui l’assemblea sarà riconvocata e, salvo colpi di scena, lo schema regolatorio 2024-2029 passerà a maggioranza.

In dettaglio, l’ordine del giorno prevedeva:

Comunicazioni.

Approvazione del verbale della seduta del 18 luglio 2025.

Schema regolatorio 2024-2029 per il gestore Alto Calore Servizi SpA.

Modifica della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale Caserta.

Schema regolatorio 2024-2029 per il gestore ITL SpA.

Schema regolatorio di convergenza per i comuni di Valle di Maddaloni, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone e Puglianello.

Determinazioni sulla nuova sede dell’Ambito Distrettuale Sele.