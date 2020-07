Saldi estivi, non mancano le polemiche. Confconsumatori Avellino: “Occhio ai raggiri”

Saldi estivi, non mancano le polemiche. Numerose, infatti, sono le segnalazioni pervenute presso la sede della Confconsumatori Avellino da parte di cittadini che lamentano la vendita di merce difettata o a prezzi superiori rispetto alla scontistica indicata.

“Invito tutti i cittadini – dichiara Marta De Leucio, responsabile locale di Confconsumatori – di diffidare dei ribassi superiori al 50% e dei negozi che non espongono il cartellino con il vecchio prezzo. Lo sconto deve essere espresso in percentuale su ogni cartellino in modo che l’acquirente non possa essere indotto in errore. Per ogni sospetto di truffa è sempre possibile rivolgersi al nostro sportello territoriale che collabora costantemente con l’Osservatorio prezzi Campania».

Qualunque segnalazione, pertanto, può essere inviata alla sede di Confconsumatori Avellino mediante i seguenti contatti: confconsumatori.av@libero.it oppure contattando il numero 349 096 5069.