“Sagre e piccole feste di piazza”, un vademecum per associazioni e operatori comunali: incontro a Paternopoli

Il Comune di Paternopoli ha organizzato un incontro fondamentale per il territorio, pensato per le associazioni locali e gli operatori comunali.

L’evento, intitolato “SAGRE e piccole FESTE di PIAZZA – un piccolo vademecum per associazioni e operatori comunali”, si terrà sabato 29 marzo 2025, alle ore 9:30 presso la Torre Civica di Paternopoli (AV).

Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di fornire strumenti concreti e indicazioni operative per chi è coinvolto nell’organizzazione di eventi pubblici, al fine di garantire che ogni manifestazione si svolga in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Un momento di formazione, quindi, che vuole essere di supporto a chi lavora quotidianamente per rendere vive e partecipate le tradizioni del paese.

L’incontro vedrà la partecipazione del dott. Domenico Giannetta, dirigente del Comune di Sulmona ed esperto in Safety e Security, che guiderà i partecipanti attraverso un approfondimento pratico e utile. La sua esperienza contribuirà a fornire le basi necessarie per una gestione sicura e responsabile degli eventi, puntando a creare un ambiente di collaborazione e di crescita per tutti gli operatori coinvolti.

L’Amministrazione comunale auspica che da questo incontro possa nascere una programmazione condivisa di eventi estivi, che non solo restituiranno vitalità e socialità al paese, ma favoriranno anche il rafforzamento del senso di comunità. In particolare, il contributo delle associazioni locali, che saranno al centro di questa progettazione, sarà fondamentale per costruire eventi che abbiano un impatto positivo sulla collettività.

L’incontro è riservato esclusivamente alle associazioni locali e agli operatori comunali, con l’obiettivo di favorire il confronto e l’apprendimento reciproco.