Sabino Morano: Irpinia sempre più marginale, serve una svolta politica

Il candidato alle elezioni regionali per la Lega, Sabino Morano, ha incontrato i cittadini presso il gazebo allestito lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Un’iniziativa organizzata con i Giovani della Lega, sempre attivi sul territorio, che ha visto la partecipazione dei dirigenti del partito e del deputato, Gianfranco Rotondi.

“E’ stata un’occasione importante – ha affermato Morano – per confrontarsi con i nostri elettori e simpatizzanti, ma anche con chi è politicamente più distante, però proprio come noi avverte l’esigenza di istituzioni più attente ai problemi della comunità e capaci di individuare soluzioni efficaci. Registro infatti grande preoccupazione da parte dei cittadini rispetto al futuro della provincia di Avellino, che negli anni è diventata sempre più marginale nello scenario politico campano. L’Irpinia è stata investita da uno tsunami economico e sociale, con la crisi delle realtà produttive presenti e con una forte ripresa dell’emigrazione, soprattutto giovanile, che ha provocato un progressivo spopolamento, che si è trasformato in una vera e propria desertificazione del territorio. E’ evidente pertanto che ci sia bisogno di una netta inversione di tendenza, con un governo regionale in grado di affrontare le questioni sul tappeto e di predisporre interventi adeguati e mirati, che tirino fuori la nostra provincia dal guado in cui si trova, per avviare un percorso di rilancio. Un’intera regione, con grandi potenzialità e che costituisce un pezzo fondamentale del Paese, aspetta di essere valorizzata con idee nuove e gruppi dirigenti all’altezza delle sfide. E’ tempo dunque di mandare a casa chi ha dimostrato di non essere in grado di guidare i processi e dare fiducia a chi ha a cuore il destino della Campania e dell’Irpinia”.