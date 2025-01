Sabato secondo Open day del Convitto Nazionale di Avellino

Sabato 18 gennaio 2025 il Convitto Nazionale di Avellino apre ancora le sue porte agli alunni della città e della provincia, in procinto di iscriversi alle classi prime dei tre segmenti dell’Istituzione educativa. La Scuola Primaria, la Secondaria di I grado, il Liceo Classico e Classico Europeo attendono famiglie e studenti presso la storica sede di Corso Vittorio Emanuele.

La mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, i Docenti e gli Educatori della Scuola Primaria accoglieranno i visitatori con laboratori artistico-espressivi e tecnologici e con un funzionale sportello informativo, per fugare ogni dubbio sulle scelte future. Sempre di mattina e alla stessa ora anche i Docenti e gli Educatori della Secondaria di I grado accoglieranno genitori e figli allo sportello informativo e di inclusione, appositamente predisposto per tutto il I ciclo. Seguiranno laboratori musicali e artistici e verrà allestita un’aula per il gioco degli scacchi e un’aula musicale. Non mancheranno le attività sportive, che si terranno nel campetto, situato nella parte posteriore dell’Edificio.

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si terrà un interessante e quanto mai attuale incontro con il portavoce UNICEF per l’Italia nel mondo, dott. Andrea Iacomini, che riceverà in quella occasione i proventi delle vendite di beneficenza, frutto dei Mercatini di Natale e della tombolata solidale, iniziative natalizie, all’interno del cartellone Natale di Luce.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00 e fino alle 20:00, i Docenti e gli Educatori dei due Licei dell’Istituzione, Classico e Classico Europeo, accoglieranno gli ospiti, futuri alunni e genitori, che vorranno intervenire. Riteniamo che la scelta della scuola sia un passo fondamentale e, per questo, desideriamo incontrare e accompagnare le famiglie nel cammino propedeutico alla scelta. La giornata del cosiddetto Open day deve essere considerata un momento privilegiato, per vivere la nostra proposta educativa-didattica a 360 gradi: dopo i laboratori disciplinari e i workshop scientifici e linguistici, proposti dai Docenti con gli alunni liceali all’Open day del mese di dicembre, ora genitori e figli potranno incontrare il personale docente ed educativo e gli studenti dell’Istituzione, ai quali potranno chiedere approfondimenti sulle metodologie didattiche adottate, sulle programmazioni, sulle peculiarità disciplinari, sugli sbocchi universitari e lavorativi dei due Licei; inoltre, potranno visitare i locali della scuola, da poco rinnovati, dopo un attento lavoro di messa in sicurezza e adeguamento sismico, le aule destinate ai laboratori artistici, scientifici e informatici.

Gli ospiti avranno ovviamente la possibilità di interloquire con il Rettore Dirigente Scolastico, prof. Attilio Lieto.

Il Convitto Nazionale di Avellino è da sempre un luogo che offre grandi occasioni per crescere, una “casa” in cui, continuamente, avviene un reciproco “scambio di doni”, non solo nel rapporto tra insegnanti e alunni, ma anche tra insegnanti e genitori: ognuno è accompagnato a conoscere un po’ di più sé stesso come valore unico e infinito e a conoscere il mondo nella sua policromia. L’apprendimento delle discipline diventa lo strumento per trasmettere passione e conoscenza. Gli alunni sono costantemente accompagnati nel processo di acquisizione di strumenti preziosi, per riconoscere la luce del loro futuro e per scoprire il gusto e il significato della vita.