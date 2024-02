Sabato 24 Febbraio a Grottolella raduno nazionale C.I.L.

Sabato 24 febbraio si terrà, durante la mattinata, nell’accogliente Palazzetto dello Sport del comune di Grottolella, il raduno nazionale C.I.L. , valido per il campionato sociale di bellezza 2024. L’iniziativa, che vede il patrocinio morale ed ideale della amministrazione comunale di Grottolella, è organizzata dal CLUB ITALIANO LAGOTTO è molto attesa in paese dai cittadini. La sfilata dei nostri amici a quattro zampe, al fine di sollecitare il rispetto verso gli animali, si pone in sintonia con quanto fatto e realizzato dall’amministrazione Spiniello in questi anni sul territorio in relazione alla tutela e benessere degli animali.

Il programma del raduno, così come comunicato dagli organizzatori dell’evento, prevede l’ingresso dei cagnolini alle ore 9:00 più la visita veterinaria. Alle ore 10:00 è previsto l’inizio del giudizio e a seguire ring d’onore e premiazione con la presenza delle autorità civili, amministrativi e sociali del paese.

Sono attesi per sabato numerosi appassionati e amanti di animali che assisteranno alla sfilata di moda dei nostri amici pelosetti.