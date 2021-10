Attualità S.Angelo dei Lombardi, il convegno sull’informazione nella nuova sede del Comune 7 Ottobre 2021

È in programma, per sabato 9 ottobre, ore 11, presso la nuova sede Comunale in piazza De Sanctis un convegno dal titolo “il ruolo dell’informazione.” Un’occasione per riflettere circa l’evoluzione che hanno avuto i mezzi di comunicazione dal terremoto dell’Irpinia alla pandemia covid-19 e verso l’attuazione del PNRR.

Il parterre, infatti, sarà composto da personalità di grande prestigio come il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dal parlamentare europea Franco Roberti, e il prof. Paolo Ricci.

La sede individuata per ospitare l’evento ha un valore altamente simbolico per la cittadinanza in quanto la nuova sede comunale ha ospitato negli anni scuole primarie e il liceo classico laddove si sono formate intere generazioni.

Al margine ci sarà la consegna del riconoscimento a Franco Genzale per il suo impegno attento e intelligente a favore della Comunità nonché alla famiglia De Vitto per i 100 anni della loro attività.