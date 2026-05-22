Rush finale del M5S in Irpinia: doppia chiusura per il vicepresidente Michele Gubitosa

Mancano pochissime ore all’apertura delle urne per le Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio e la campagna elettorale si chiude infiammando le piazze principali dell’Irpinia. Tra i protagonisti assoluti di questo rush finale c’è il Movimento 5 Stelle, che per l’ultimo appuntamento con gli elettori schiera il proprio vicepresidente nazionale, Michele Gubitosa. Per il deputato irpino e vertice del Movimento si prospetta una vera e propria maratona politica: una doppia chiusura in serata per blindare il consenso attorno alle liste pentastellate nei due centri più grandi della provincia.

Ore 20:00: Piazza Libertà ad Avellino per Nello Pizza

La serata prenderà il via nel capoluogo. Alle ore 20:00, Michele Gubitosa salirà sul palco allestito in Piazza Libertà ad Avellino. Insieme a lui ci sarà il Presidente della Giunta Regionale campana Roberto Fico per un grande incontro pubblico con la cittadinanza volto a dare l’ultima, decisiva spinta alla coalizione del “campo largo”. L’obiettivo è confermare la centralità del Movimento 5 Stelle all’interno dell’alleanza progressista che sostiene il candidato sindaco Nello Pizza.

Ore 23:00: Trasferimento sul Tricolle per Carmine Grasso

Nessuna pausa: subito dopo il comizio del capoluogo, Gubitosa si sposterà ad Ariano Irpino. L’appuntamento sul Tricolle è fissato per le ore 23:00 in Piazza Enea Franza. Qui Gubitosa chiuderà ufficialmente la campagna elettorale al fianco di Carmine Grasso.