Rubano rame e ottone: 2 uomini fermati a San Salvatore Telesino

Continua senza sosta l’attività di contrasto ai furti nella valle telesina. L’intensificazione dei servizi esterni, così come disposto dal Prefetto di Benevento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a un altro colpo. Dopo l’arresto dei 3 soggetti di origine albanese nel territorio di Solopaca (BN) la sera di martedì, ieri sera una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) ha notato un’autovettura ferma all’interno della dismessa caserma Forestale di San Salvatore Telesino (BN). L’insolita presenza ha insospettito i militari che – congiuntamente ad una pattuglia del Commissariato di Telese Terme chiamata in ausilio – hanno fatto irruzione all’interno della struttura sorprendendo due uomini originari del napoletano che, utilizzando attrezzi da lavoro, stavano asportando tubazioni idrauliche e materiale ferroso sia in rame che ottone. Dal successivo controllo sono stati trovati anche in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Condotti presso la Compagnia di Cerreto Sannita (BN) nei confronti dei due si è proceduto al sequestro della refurtiva, degli attrezzi utilizzati e della sostanza stupefacente. La loro posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Benevento, così come sono stati segnalati alla Prefettura di residenza per possesso di droga ai fini personali.

Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte a indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.