Cronaca Ruba uno zainetto al corso ma viene acciuffato: denunciato un pregiudicato 26 Aprile 2021

Un 48enne, nella mattinata di ieri, ha lasciato per qualche attimo incustodito il suo zainetto su di una panchina in corso Vittorio Emanuele di Avellino, nei pressi dell’ex sede della Banca d’Italia, ma ignoti repentinamente glielo hanno sottratto e quando se n’è accorto è stato troppo tardi perché girandosi non ha notato nessuno.

All’interno del suo zaino c’era, tra gli altri effetti personali, un costoso iPhone 12. Ha chiesto immediatamente aiuto al 113, dopo pochi istanti è arrivata la Volante, i cui agenti, anche grazie alla preziosa collaborazione di qualche cittadino, che invece qualcosa avevano visto, si sono messi alla ricerca e in poco tempo hanno individuano il ladro e lo hanno acciuffato, in viale Italia.

Si tratta di un 45enne di Avellino con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Alla vista degli agenti aveva cercato, invano, di nascondersi tra i cespugli di un’aiuola. In suo possesso lo zainetto e soprattutto l’iPhone, che sono stati restituiti al proprietario.

Ricostruita anche la dinamica, l’autore del furto, passando in bici si era impossessato dello zainetto, al volo, con consumata destrezza. Ecco perché la vittima non si era accorta di nulla. È stato denunciato all’A.G. in stato di libertà per il reato di furto aggravato.