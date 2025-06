Roy Paci a Summonte: incontro istituzionale in vista della 27ª edizione di “Sentieri Mediterranei”

Roy Paci, artista di fama internazionale, per il secondo anno direttore artistico di Sentieri Mediterranei, sarà ospite a Summonte la mattina di lunedì 30 giugno dalle ore 11.00.

Successivamente, insieme al sindaco Ivo Capone, al consigliere comunale delegato agli eventi Angelo Maccario e al consigliere regionale Maurizio Petracca farà tappa a Napoli per incontrare l’Assessore Regionale al Turismo della Campania, Prof. Felice Casucci. Sarà l’occasione per discutere dell’organizzazione della ventisettesima edizione di “Sentieri Mediterranei” e per promuovere il progetto dei “Borghi della Musica” in Campania. L’appuntamento con Sentieri Mediterranei è fissato dal 29 al 31 agosto prossimi.

Sentieri Mediterranei è il festival storico di Summonte che trasforma il borgo medievale in un palcoscenico di musica, culture e sapori del Mediterraneo. Nato 27 anni fa, unisce artisti internazionali e tradizioni locali attraverso concerti, incontri e degustazioni. L’occasione consolida il legame tra il territorio e le istituzioni regionali, ribadendo l’importanza strategica della manifestazione per lo sviluppo culturale e turistico dell’Irpinia. Proprio in questo contesto, il Sindaco di Summonte Ivo Capone esprime viva soddisfazione: “Ogni anno, con dedizione e visione, costruiamo un progetto sempre più solido e ambizioso. La Regione Campania ha riconosciuto “Sentieri Mediterranei” come manifestazione di interesse regionale. Un attestato che non solo onora il nostro lavoro, ma consolida il percorso verso il “Borgo della Musica”, lasciando al territorio uno strumento concreto di sviluppo e identità”.

Il progetto “Borgo della Musica”, infatti, rappresenta l’orizzonte verso cui converge l’impegno dell’Amministrazione: un investimento strutturale che trasformerà Summonte in un polo culturale e turistico permanente, capace di attrarre talenti e pubblico oltre i confini regionali.

L’incontro con Roy Paci, figura simbolo della world music contemporanea, sottolinea la volontà di fare rete con eccellenze artistiche e istituzionali, valorizzando il ruolo della Campania nel panorama culturale mediterraneo.

L’appuntamento del 30 giugno anticipa dunque l’atmosfera dell’attesa kermesse di fine agosto, confermando la crescita di un festival divenuto riferimento per la promozione turistica e la vitalità culturale di Summonte e dell’intera Irpinia.