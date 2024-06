Rotondi risponde con ironia alla “trippa fritta” di Gengaro

Ballottaggio Avellino: Gianfranco Rotondi risponde al candidato sindaco Antonio Gengaro con ironia ed un pizzico di veleno utilizzando il tema culinario ma soprattutto lasciando intendere che non vi è stato alcun patto con Laura Nargi e definisce la campagna elettorale sempre più divertente:

«Anche oggi (ieri ndr) il candidato sindaco di Avellino mi riserva una attenzione, e accusa me ed altri due simpatici amici di “vendere la città di Avellino” alla sua competitrice Nargi, in cambio di un “piatto di trippa” – afferma il deputato – Ora, non conosco da molto tempo la signora Nargi, e tantomeno sono informato delle sue qualità di chef. Può darsi che la possibile sindaco di Avellino sappia cucinare bene la trippa, e che Gengaro sia informato della circostanza, o addirittura abbia assaggiato la pietanza, e ne sia rimasto così suggestionato da ipotizzare che una porzione di quella trippa abbia potuto smuovere un trio di civici democristiani verso un patto al secondo turno.