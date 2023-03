Rotondi incontra il Ministro Fitto: ci siamo soffermati molto sulla Valle Ufita

Gianfranco Rotondi nella sua veste di deputato eletto nel collegio di Avellino, incontra il Ministro Raffaele Fitto (affari europei, PNRR, politiche di coesione, con delega al Sud):

«Abbiamo parlato dell’Irpinia, e dei possibili progetti nell’ambito del piano di ripresa e resilienza – spiega il parlamentare – Abbiamo convenuto di concentrare ogni energia su progetti grandi e produttivi, senza sciupare risorse in una serie disordinata di interventi localistici o peggio ancora clientelari.

Ci siamo soffermati molto sulla valle dell’Ufita, dove si concentrano potenzialità impattanti sulle sorti dell’intera provincia: la salvezza e il rilancio dell’Industria Italiana Autobus, l’Alta Velocità, l’Alta Capacità e alcune proposte di insediamenti nuovi e di grande valore economico e occupazionale.

Il Ministro – prosegue Rotondi – ha dato la disponibilità a venire in Irpinia dopo la pausa pasquale. In coerenza col carattere civico che mi piace imprimere al mio mandato parlamentare, proporrò un incontro istituzionale con tutti i colleghi eletti in Irpinia, i consiglieri regionali e i sindaci. Bisogna lavorare assieme – conclude – perché l’Irpinia va sottratta alla cultura della rissa e del declino».