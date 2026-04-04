Rotondi (Fdi): “Mentre la sinistra cerca il gossip, Piantedosi arresta i latitanti”

Il presidente della Democrazia Cristiana e deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi, è intervenuto sull’arresto, avvenuto in data odierna, di uno dei latitanti ritenuti tra i più pericolosi sul territorio nazionale, esprimendo apprezzamento per l’operazione condotta dalle forze dell’ordine.

«Complimenti alle forze di polizia e al ministro degli Interni per l’arresto di uno dei più pericolosi latitanti in circolazione», ha dichiarato Rotondi, sottolineando l’importanza dell’azione investigativa e del coordinamento istituzionale.

Nella sua nota, il parlamentare ha inoltre commentato il clima politico nazionale, affermando che «mentre la sinistra cerca il gossip, Piantedosi arresta i latitanti e piega la camorra».