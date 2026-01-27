Rosso Irpinia, l’Irpinia celebra la grande endurance automobilistica

I più grandi protagonisti dell’automobilismo Endurance, quello della 24 Ore di Le Mans e delle corse di durata, si sono dati appuntamento ad Avellino.

Sabato 31 gennaio, alle ore 16 presso la sala “Ciriaco De Mita” del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, è infatti di scena “Rosso Irpinia – Passione Endurance”, l’evento indetto dalla Scuderia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino dell’automobilismo di resistenza ed alle recenti vittorie firmate dalla Ferrari, al rientro nella categoria.

L’evoluzione sportiva e tecnica delle competizioni dall’allure intramontabile sono trattati da un panel di relatori di altissimo profilo.

A partire da Antonello Coletta, Responsabile Dipartimento Endurance e Corse Clienti in Ferrari; Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1, Presidente Commissione Monoposto F.I.A.; Antonio Giovinazzi, Pilota ufficiale Ferrari, vincitore a Le Mans, Campione del Mondo Endurance; Giancarlo Bruno, esperto editorialista e commentatore TV, già ingegnere Dallara Scuderia Italia F1, Alfa Romeo, Honda, Seat; Mario Casoni pilota negli anni ’60 e ’70 e compagno di vettura di Tonino Nicodemi, uno degli assi del volante Irpini più noti nel settore; Andrea Cordovani, Direttore Responsabile di Autosprint.

Il futuro dell’auto e del comparto automotive, sarà il tema degli interventi di Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Quattroruote, Paolo Scudieri, Presidente ANFIA Automotive e Adler Group, pilota Ferrari Challenge, mentre Mario Sgrò, già Presidente Consorzio Ente Autodromo Pergusa, relazionerà sulle esperienze strategiche e gestionali di una pista immersa nella natura.

Queste le direttrici tematiche dell’evento, tutte strettamente connesse ad un luogo, Avellino e l’Irpinia, che si rivela ancora una volta un’inaspettata #irpiniaterradimotori.

Ricordando il Circuito di Avellino Principe di Piemonte, che nel 1932 vide anche l’epica vittoria record di Tazio Nuvolari, al volante della Alfa Romeo 8C 2300 della Scuderia Ferrari e dove corsero le vetture che avrebbero dominato negli stessi anni la 24 Ore di Le Mans.

Guardando al futuro dell’auto al quale, con Borgo 4.0, partecipa anche l’Irpinia nella sperimentazione dei sistemi di guida autonoma.

E pensando ad un comparto automotive sviluppatosi per indotto degli insediamenti ex Alfasud a Pomigliano d’Arco e Fiat a Melfi o addirittura alle ragioni che avrebbero potuto dare vita all’Autodromo del Laceno, poi rimasto solo un sogno.

All’evento ideato da Francesco De Beaumont e Salvatore Tarantino, sarà poi possibile ammirare dal vivo la Ferrari 488 GT3 ufficiale di Lucio Peruggini neo Campione Italiano di Super Salita.

L’ingresso è libero fino a raggiungimento della massima capienza.