Roma: in carcere imprenditore che ha corrotto ex dirigente ministero Istruzione 9 Settembre 2021

Questa mattina, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, sta dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino impositiva della misura cautelare personale nei confronti di tre soggetti, residenti a Roma, indagati per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319- bis, 321 e 326.

In sintesi, le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e sviluppate dalle fiamme gialle anche attraverso analisi dei flussi finanziari e approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette – hanno riguardato plurimi episodi corruttivi posti in essere nei confronti di un ex Capo Dipartimento del Ministero dell’istruzione.

Sono stati individuati bonifici e dazioni in contante oltre a spese di carattere personale di varia natura e tipologia. La misura ha riguardato: un imprenditore (custodia in carcere) risultato essere amministratore di fatto e/o di diritto di n. 3 società e di una fondazione, tutte con sede in Roma operanti nel settore della comunicazione e della formazione, che, nel periodo 2018-2021, hanno ricevuto affidamenti da parte di Istituti scolastici per circa 23 milioni di euro, oggetto di ulteriori investigazioni e ulteriori 2 soggetti (arresti domiciliari), collegati al predetto imprenditore, che sono intervenuti nella dazione delle utilità.