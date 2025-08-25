Roccabascerana piange la scomparsa del Consigliere Antonio Principe

Con profondo dolore, il Comune di Roccabascerana si unisce al cordoglio per la scomparsa del Consigliere Antonio Principe:

“Il Sindaco, gli Amministratori ed il personale dipendente partecipano con profondo dolore alla scomparsa del Consigliere Antonio Principe. Uomo di grande dedizione e impegno civico, ha offerto con passione e senso di responsabilità il suo contributo alla comunità.La sua prematura perdita lascia un vuoto incolmabile nell’Amministrazione e in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui. Alla famiglia giungano i sentimenti più sentiti di cordoglio e vicinanza”.