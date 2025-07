Roberto Insigne torna all’Avellino: è fatta

Roberto Insigne è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Avellino. Dopo giorni di trattative, è stato trovato l’accordo anche con il Palermo, club proprietario del cartellino, che parteciperà al pagamento dell’ingaggio per il primo anno. Per l’attaccante napoletano si tratta di un ritorno attesissimo: dopo dieci anni dalla sua prima esperienza in Irpinia, che segnò l’inizio della sua carriera tra i professionisti, Insigne vestirà nuovamente la maglia biancoverde.

Il fantasista classe ’94 ha firmato un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, e sarà presto a disposizione del tecnico Raffaele Biancolino.

Nel frattempo, l’U.S. Avellino comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. il centrocampista Salvatore Pezzella. Il club ringrazia il calciatore per la professionalità e l’impegno mostrati nel corso della sua permanenza in Irpinia, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.