Roberto e’ stato ritrovato, lieto fine dopo la paura

AVELLINO- E’un grande sospiro di sollievo quello per familiari e amici di Roberto Marotta, il ventinovenne di Atripalda di cui all’alba si erano perse le tracce. Il giovane e’ stato ritrovato a Napoli dai militari del Nucleo Radiomobile in costante contatto con la stazione dei Carabinieri di Atripalda, che sulla base della localizzazione Gps della vettura e sulle segnalazioni giunte, hanno trovato Roberto poco distante dalla sua auto. L’allarme era scattato in mattinata, quando il documento del giovane era stato rinvenuto a Montevergine e di lui si erano perse le tracce. Alla fine dopo qualche ora tutto si e’ risolto.