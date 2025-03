Rivolte, incendi e vigilanza: ecco gli encomi e tributi al personale della Penitenziaria

AVELLINO- Una giornata di Festa per il Corpo della Polizia Penitenziaria ma anche e soprattutto di riconoscimenti, quelli consegnati dalle autorità presenti al personale in forza alla Casa Circondariale di Avellino ( e Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi) e Benevento. Un lungo elenco di encomi e tributi alla Polizia Penitenziaria nelle carceri del Distretto, che sono ogni giorno alle prese con una vera e propria emergenza. La lode ministeriale all`assistente capo Caliendo Stefano, con la motivazione: “Unitamente ad altro personale, con spirito di iniziativa, dimostrando spiccate capacità operative ed encomiabili competenze professionali, si adoperava spegnere un incendio causato da un detenuto. traendo in salvo lo stesso, accompagnandolo fuori dalla camera, fatto avvenuto ad Ariano Irpino il giorno 11 Febbraio 2019.”Ancora una lode ministeriale all’Assistente Santomauro Riccardo, con la seguente motivazione: “Unitamente ad altro personale, dimostrando lodevole attaccamento al servizio e spirito di abnegazione. interveniva per ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’ istituto, a seguito della rivolta avvenuta a causa dell’emergenza COVID, a Padova nel giorno 8 Marzo 2020”. Lode ministeriale all’ispettore Capo Aquino Maria Elisa, al Sovrintendente Travaglione Michele, all’Assistente Capo Coordinatore Saccone Antonio, all’Assistente Capo Coordinatore Zollo Alessandro, all’ Assistente Capo Coordinatore Cioffi Pasquale, perchè, come si legge nella motivazione: “In servizio, unitamente ad altro personale provvedeva a spegnere un incendio provocato da due detenuti in forte stato di agitazione evitando cosi conseguenza per la salute degli altri detenuti occupanti la sezione. Dimostrazione di apprezzabili competenze professionali e lodevoli capacità operative, avvenuto a Benevento il 26 gennaio 2021 Lode ministeriale all’Ispettore Luigi Iodice, perchè come si legge nella motivazione: “Unitamente ad altro personale, dimostrando lodevole attaccamento al servizio e spirito di abnegazione, interveniva per ripristinare l° ordine e la sicurezza all’interno a seguito della rivolta dei detenuti avvenuta a causa dell’emergenza, COVID” Rieti, 9 marzo 2020.

Una Lode ministeriale all’Assistente Capo Coordinatore Carpentieri Angelo Donatello, che, come si legge nella motivazione: “dimostrando lodevole attaccamento al servizio e spirito di abnegazione. interveniva per ripristinare l’ ordine e la sicurezza all’ interno dell’Istituto, a seguito della rivolta dei detenuti avvenuta a causa dell’emergenza COVID” a Padova l’ 8 marzo 2020. Lode Ministeriale agli Assistenti Capo Coordinatore Iannella Salvatore, Cioffi Pasquale, Iannace Paolo, Del Nigro Emilio e all’Assistente Ranaldo Domenico, perchè si legge nella motivazione: “In servizio. unitamente ad altro personale, e intervenuto per sedare gravi atti turbativi dell’ ordine e della sicurezza riguardanti l’allagamento, l’ incendio e la devastazione di un reparto detentivo posti in essere da alcuni detenuti. Dimostrazione di apprezzabili competenze professionali e lodevoli capacità operative. Benevento, 2 settembre 2020”. E’ stato riconosciuto anche un tributo al personale di Polizia Penitenziaria degli istituti penitenziari presenti, come si legge nella motivazione: “per essersi contraddistinto. nei servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive ex art. 42 del d.p.r. 82/99 per spirito di appartenenza, senso del dovere e incondizionata disponibilità ad assolvere agli incarichi affidati. rappresentando fulgido esempio per i colleghi”. Il personale individuato per l la Casa Circondariale di Avellino si tratta dell’assistente Capo Coordinatore Fabrizio Ciarletta, l’assistente Capo Coordinatore Sebastiano Scala , l’Assistente Capo Coordinatore De Filippo Rocco. Per la Casa Circondariale di Benevento: l’Assistente Capo Coordinatore Vincenzo Palmieri, l’Assistente Capo Coordinatore Cestineto Vincenzo, Assistente Pappalardo Chiara, per la Casa Circondariale di Sant’ Angelo dei Lombardi l’assistente Capo Esposito Primiano.

