21 Settembre 2020

Ritrovato con mezzo etto di marijuana nascosto in cucina: 17enne del serinese in cella. Prosegue dunque senza sosta l’azione dei carabinieri della Compagnia di Solofra, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nonostante l’elevato numero di risorse impiegate nel presidio ai seggi elettorali, nel serinese, nell’area solofrana e nel montorese è stato comunque messo in campo un dispositivo preventivo rinforzato mantenendo sempre alta la soglia dell’attenzione sul fenomeno della movida del fine settimana: Carabinieri in divisa e in borghese hanno setacciato il territorio, soffermandosi con attenzione a sorvegliare in modo discreto molti dei luoghi in cui i giovani sono maggiormente soliti ritrovarsi e dove, purtroppo, l’insidia della devianza può essere spesso in agguato.

La perquisizione eseguita a casa del 17enne, ha portato al rinvenimento e sequestro di circa mezzo etto di marijuana occultata in cucina nonché di tre piante dell’inconfondibile vegetale in fase di essicazione all’interno della cantina.