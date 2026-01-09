Rito abbreviato, all’incontro della Camera Penale anche uno dei legali di Alberto Stasi

AVELLINO- Ottavo incontro per la Scuola di Formazione della Camera Penale Irpina, guidata dall’avvocato Stefano Vozella, che ha organizzato per il 15 gennaio un nuovo confronto sul tema del giudizio abbreviato, moderato dall’ avvocato Stefania Macchia, componente del Comitato Scientifico, e che vedrà come relatore, oltre che gli avvocati Costantino Sabatino, segretario della Camera Penale Irpina, e Francesco Perone, componente del Direttivo della Camera Penale Irpina, l’avvocato Giada Bocellari del Foro di Milano, nota alle cronache per essere il difensore di Alberto Stasi. Proprio Alberto Stasi, dopo essere stato originariamente assolto in sede di giudizio abbreviato e dopo l’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della conferma dell’assoluzione, ha rimediato la condanna oggi definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, fatto di sangue rispetto al quale le indagini sono ancora in corso.