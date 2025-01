Rissa a colpi di bottiglia in Via De Concilii: assolti i cinque imputati

AVELLINO- Cinque imputati per rissa, avvenuta nel luglio 2018 in Via de Concilii, con un ferito anche da una colpo di bottiglia in testa. La decisione del giudice monocratico riguardo alla vicenda che aveva visto coinvolte lungo la strada centrale della città capoluogo almeno dieci persone. Tutti erano stati identificati dalla Polizia grazie anche all’ausilio delle telecamere attive nella zona. Il processo si e’ chiuso qualche giorno fa per cinque dei sei imputati (all’epoca maggiorenne) , uno dei quali aveva visto stralciata la sua posizione per essere sottoposto alla messa. Per i cinque imputati e’ scattata l’assoluzione: “perché il fatto non sussiste”. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Michele Fratello, Generoso Pagliarulo, Carlo Frasca. La Procura aveva chiesto per tutti la condanna a sei mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Molto probabile che i due punti sui quali la difesa in aula ha molto insistito, alla fine abbiano portato all’assoluzione. A partire dai dubbi sulla effettiva identificazione dei partecipanti. Ma in particolare anche sulla stessa qualificazione di “rissa” per i fatti avvenuti. Per alcuni delle difese infatti dall’istruttoria non e’ emerso con chiarezza se in effetti quella avvenuta fosse stata una rissa o piuttosto un’ aggressione unilaterale. Verosimilmente per questo motivo il giudice ha mandato tutti assolti