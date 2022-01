Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Municipale di Avellino agli ordini del Colonnello Michele Arvonio a seguito del protocollo di ordine pubblico coordinato da Prefetto e Questore per il controllo del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Gli agenti della Polizia Municipale di Avellino nel solo mese di dicembre hanno effettuato 244 controlli per green pass, verificati 78 titolari di esercizi commerciali, 269 dipendenti e 1814 clienti.

Nei primi quindici giorni di gennaio, inoltre, sotto la scrupolosa attività coordinata dal Colonnello Arvonio sono stati effettuati controlli in 131 attività commerciali, elevando 2 verbali, in particolare per la mancanza dei dispositivi di protezione (mascherine) e per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza (assembramenti).

915 i clienti oggetto di controllo nelle suddette attività.