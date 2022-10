“Risparmio energetico, decori e colori incontrano la realtà virtuale”: nuovo seminario dell’Ordine degli Architetti

“Risparmio energetico, decori e colori incontrano la realtà virtuale”. Questo il titolo del nuovo evento formativo promosso dall’Ordine Provinciale degli Architetti in programma per mercoledì 19 ottobre dalle ore 16:00 presso lo Show-Room Ic Design in via Generale Cascino 11/13.

La partecipazione all’evento è gratuita, e agli Architetti partecipanti saranno attribuiti due crediti formativi. L’iscrizione potrà essere effettuata fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento sulla piattaforma https://imateria.awn. it, nella sezione “offerta formativa dal 01/01/2017 al 31/12/2019” cliccando suII’evento: “Risparmio energetico, decori e colori incontrano la realtà virtuale — 19/10/2022”

Per motivi relativi alla limitata capienza della sala, sarà consentito l’ingresso solo a 50 persone.

Il seminario comincerà alle ore 16:00 con i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Gianluca Festa e del Presidente Ordine Architetti PPC di Avellino, Erminio Petecca.

A seguire le relazioni di Daniela Barbara, Responsabile Commerciale Ceramiche Giovanni De Maio); Giuseppe Reale (Sales & Marketing Manager Damast); e Alberto Saveriano e Flavia Mastroberardino di VR Experience IC Design.

Il programma dell’incontro prevede una breve introduzione di carattere tecnico inerente la ceramica vietrese mettendone in evidenza le sue caratteristiche, per arrivare alle numerose soluzioni d’uso.

Con contenuti innovativi e nuove dinamiche di proposta, questo incontro vuole suggerire nuove idee ai professionisti del settore per costruire, ristrutturare ed arredare.