Riscoperta della Divina Commedia al Castello d’Aquino

Il Comune di Grottaminarda, Assessorato alla Cultura, promuove, con la preziosa collaborazione del Professor Nicola Prebenna: “Come a sito decreto”, tre appuntamenti con la poesia di Dante Alighieri.

Presso il Castello d’Aquino, nei giorni 1, 8 e 14 giugno alle ore 18:30, Prebenna, profondo studioso e conoscitore della Divina Commedia, incontrerà i cultori di poesia, gli appassionati della poesia di Dante e quanti magari hanno interesse ad avvicinarsi o a riscoprire il mondo dantesco.

Al centro delle tre giornate di “lecturae dantis” non più l’Inferno, in genere oggetto di maggiore interesse, ma la terza cantica, il Paradiso che, allo stesso modo, è prova di alta e straordinaria poesia, ma non sempre oggetto di attenta considerazione. Da qui la scelta di riscoprire il Canto I in cui Dante parla dell’ordine dell’Universo; il Canto XI, sempre del Paradiso in cui San Tommaso d’Aquino narra la storia di San Francesco d’Assisi ed il Canto XVII, il terzo dedicato a Cacciaguida, trisavolo del sommo poeta che si svolge nel cielo di Marte.

«Grottaminarda punta sempre più sulla cultura ed il nostro Castello sarà la location ideale per immergerci nel mondo di Dante – afferma l’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo – ringraziamo per la disponibilità il Professor Prebenna, raffinato scrittore, attento critico letterario ed appassionato dantista ed invito a nome dell’intera Amministrazione i cittadini a partecipare».