Rischio sismico, nuovi fondi per la “Leonardo Da Vinci”

Un finanziamento di 53.000 euro per intervenire sull’aggiornamento della vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo

grado “Leonardo Da Vinci”. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto nuovi fondi regionali dedicati all’edilizia scolastica, che vanno ad aggiungersi ai 265.000 euro complessivi già incassati negli ultimi mesi per l’I.C. Statale “Colombo-Solimena” di Valle, I.C Statale “Colombo-Solimena”, il Plesso Gennarelli, Scuola Media “Enrico-Cocchia”, l’Edificio scolastico “Regina-Margherita”, e la Scuola secondaria di primo grado “San Tommaso D’Aquino”.

Nello specifico, attraverso le risorse in questione, sarà possibile avere dati sempre più aggiornati rispetto alla vulnerabilità sismica degli edifici, mediante prove e test di verifica costanti.

«Come certificato chiaramente dall’ultimo studio pubblicato da “Legambiente” – dichiara la Sindaca di Avellino, Laura Nargi – grazie al lavoro del settore Patrimonio, edilizia scolastica, il nostro Comune è decisamente all’avanguardia nelle politiche per l’aggiornamento e la prevenzione dal rischio sismico nelle scuole. Questi fondi vanno ad implementare quelli già ottenuti nei mesi scorsi per interventi analoghi e testimoniano – conclude la fascia tricolore del capoluogo – l’impegno costante e la cura che poniamo per la sicurezza e la salvaguardia dei nostri studenti e per dare al capoluogo plessi sempre più moderni».