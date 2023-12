Rischiò la vita nell’alluvione: oggi Monteforte saluta Generoso il barbiere

Cordoglio a Monteforte per la scomparsa di Generoso Di Gisi, il barbiere divenuto emblema dell’alluvione del 2022. Di Gisi rischiò la vita rimanendo intrappolato nella sua attività poi fu miracolosamente tratto in salvo da suo genero. Il suo salone andò completamente distrutto ma Generoso decise di rimetterlo a nuovo e quando riaprì offrì “barbe” gratis ai suoi clienti.

Ad agosto, ad un anno dall’alluvione di Monteforte, Irpinia News lo ha incontrato per riportare la sua toccante testimonianza, un’esperienza terribile che però lui ha affrontato con coraggio.

Oggi è il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, a tracciarne il profilo e a salutarlo con commozione:

«Con Generoso Di Gisi, che per tutti era semplicemente ” ‘o Barbiere”, se ne va un pilastro della nostra comunità. Perchè, come dice il suo amichevole soprannome, Generoso non era un semplice barbiere: il suo salone era luogo di incontro, di dialogo, un punto di ritrovo.

E parlare con Generoso voleva dire scambiare quattro chiacchiere con una memoria storica del paese, un uomo posato e moderato, un lavoratore infaticabile, un marito, padre e nonno esemplare.

Sarà difficile immaginare di non trovarlo più in Piazza, all’esterno del suo salone – conclude Giordano – con la sua immancabile sigaretta e le mani in tasca, lo sguardo sempre alto e il saluto sempre pronto».