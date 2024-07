Sulla strada statale 90dir “delle Puglie” era stata temporaneamente chiusa al traffico la tratta compresa tra il km 2,900 ed il km 4,1000 ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, per permettere l’esecuzione di attività di verifica e manutenzione in corrispondenza della galleria ‘San Giovanni’.

Si comunica che il lavoro è stato terminato e ripristinata la circolazione lungo la SS90dir “delle Puglie”.