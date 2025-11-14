Rione Mazzini, colpi in aria dalla Squadra Mobile per bloccare fuga di un ricercato

AVELLINO- Due o tre colpi di pistola esplosi in aria per bloccare la fuga di due soggetti, uno dei quali sarebbe un quarantenne attivamente ricercato da alcuni giorni per un ordine di esecuzione riferito ad una condanna definitiva dalla Squadra Mobile di Avellino. Sarebbero questi i contorni della vicenda avvenuta nel pomeriggio nel quartiere di Rione Mazzini. I due soggetti che si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce, non avrebbero risposto al fuoco e quelli esplosi sarebbero stati colpi per intimare un alt che comunque non è arrivato. Tutto al termine di un’ attività investigativa per giungere alla cattura di un soggetto ricercato per un fine pena scattato qualche giorno fa, sul quale evidentemente gli agenti della Squadra Mobile di Avellino concentravano l’ attenzione nel suo quartiere di origine. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito all’ episodio che è stato reso noto dal gruppo App con una nota. Molto probabile che la vicenda sarà chiarita nelle prossime ore, anche perché si è parlato di una sparatoria ma ad esplodere i colpi in aria sarebbero stati solo gli agenti della Squadra Mobile.