Attualità Rinnova il guardaroba in vista dell’estate: con Tally Weijl risparmi 17 Maggio 2021

Tally Weijl è un e-shop specializzato nella vendita di abbigliamento da donna, nato nel 1984 dall’ispirazione e dalla forte passione per la moda della sua fondatrice, Tally Elfassi-Weijl, il tutto in un minuscolo garage svizzero. Beat Grüring si unì a questo progetto con entusiasmo e i due iniziarono a creare e distribuire le proprie collezioni nelle boutique, garantendo tempi di consegna estremamente rapidi. Quest’ultimo fu uno degli aspetti più apprezzati dalle case di moda svizzere e portò al rapido successo del brand.

Il primo negozio Tally Weijl venne inaugurato a Friburgo e da lì iniziò un processo di espansione nazionale che, nel giro di 10 anni, si estese fino alla Germania, poi in Polonia e in tutta Europa. Ad oggi l’azienda, che vanta ancora una gestione del tutto familiare, ha sede a Basilea e può contare su una rete di oltre 800 negozi fisici, ai quali si affiancano gli e-shop e un team di circa 3000 dipendenti.

Come risparmiare su Tally Weijl?

La boutique online garantisce ai propri clienti prezzi estremamente concorrenziali, ma sfruttando alcuni piccoli stratagemmi è possibile risparmiare ulteriormente durante le sessioni di shopping. Come? A seguire una serie di consigli utili.

Dare un’occhiata alle sezioni “Offerte speciali”, “Online Exclusive” e “Outlet”

Le sopramenzionate categorie, presenti all’interno del sito ufficiale Tally Weijl, contengono infatti dei prodotti venduti a prezzi ribassati rispetto a quelli mostrati sul listino ufficiale. Un esempio? Le offerte di primavera proposte dal negozio durante i mesi di aprile-maggio o le collezioni vendute unicamente sull’e-shop, caratterizzate da prezzi molto convenienti e non presenti nei punti di vendita fisici.

Consegna gratuita

Un altro modo per risparmiare qualcosa durante lo shopping su Tally Weijl è quello di sfruttare la consegna gratuita. Esistono essenzialmente due modi per accedere a questo vantaggio, che possono diventare tre nel caso si disponga di un codice promozionale dedicato. In ogni caso, la cliente può ottenere la consegna gratuita scegliendo la spedizione presso il suo negozio fisico Tally Weijl preferito, magari quello più vicino a casa, oppure acquistando prodotti che le consentano di superare la soglia dei 45 euro di spesa totale. In entrambi i casi le spese di consegna si azzereranno completamente.

Codici sconto Tally Weijl

Un altro eccellente strumento di risparmio è quello dei codici sconto Tally Weijl, a cui è stato fatto cenno nel punto dedicato alla consegna gratuita. Questo perché esistono tantissime tipologie di coupon sconto, da quelle che garantiscono riduzioni di prezzo, fisse o in percentuale, a quelle che consentono agli utenti di azzerare totalmente le spese di spedizione. Solitamente vengono proposti alla clientela sotto forma di stringhe alfanumeriche, quindi come brevi sequenze formate da lettere e numeri, che devono essere inserite all’interno di un’apposita sezione per attivare uno specifico vantaggio. In particolare, la casella “Inserisci un codice promozionale” è raggiungibile facendo clic sull’icona a forma di shopping bag che si trova sul sito ufficiale.

Dopo aver incollato o digitato la sequenza alfanumerica è sufficiente cliccare su “Applica” e poi su “Completa l’ordine” per portare a termine l’acquisto. I buoni Tally Weijl possono essere validi su tutti i prodotti presenti all’interno del listino o solamente su specifiche categorie, in base alla tipologia. In alcuni casi possiedono una scadenza a pochi giorni, in altri possono rimanere validi per mesi. Per questi motivi è bene prendere sempre visione della sezione T&C relativa a ogni singolo codice, in modo da valutare se possa effettivamente rispondere alle personali esigenze.

Black Friday e saldi

Come non fare cenno al Black Friday? Quando si parla di risparmio è quasi d’obbligo citare la giornata dello shopping conveniente per eccellenza, da non perdere per chiunque desideri acquistare beni di qualità a prezzi fortemente ribassati. Anche su Tally Weijl non mancano le promozioni dedicate a questo evento, con scontistiche che possono raggiungere e superare il 50% del valore iniziale del prodotto. Il consiglio è quello di utilizzare lo strumento wishlist presente sul sito ufficiale, in modo da tenere d’occhio le oscillazioni di prezzo e valutare il livello di convenienza. Identico discorso riguarda, ovviamente, i classici periodi dedicati ai saldi di stagione, quando le collezioni passate vengono scontate anche al 70-80%.

Newsletter e piattaforme social

Un ottimo modo per rimanere sempre aggiornati sulle novità inerenti all’e-shop Tally Weijl, compresi gli aggiornamenti sui codici sconto, è quello di sfruttare il servizio newsletter, che nel sito è definito “Community”. Questo strumento risulta essere molto utile, poiché permette di ricevere delle mail contenenti tutte le news e gli eventi in programma. Il processo di registrazione consente di ricevere un buono del 10% e prevede il semplice inserimento di un indirizzo di posta elettronica all’interno della casella di testo dedicata. Per concludere sarebbe bene seguire tutte le pagine social del brand, poiché le aziende sfruttano questi canali per informare la clientela sulle offerte e le promozioni disponibili. In particolare Tally Weijl opera sul suo blog ufficiale, oltre che sulle piattaforme Facebook, Instagram, Youtube e Spotify.