Rincari Alto Calore, Alaia e Petracca: “Rinviare seduta Eic sulle tariffe”

I consiglieri regionali Enzo Alaia e Maurizio Petracca hanno chiesto formalmente al coordinatore del distretto irpino, Beniamino Palmieri, di proporre il rinvio dell’approvazione dello schema regolatorio per il gestore Alto Calore Spa, prevista nella seduta di oggi, 27 agosto.

“In questi giorni – dichiarano i consiglieri regionali – abbiamo avviato una interlocuzione con la Regione Campania, al fine di definire un ulteriore

supporto finanziario e operativo che l’ente regionale possa mettere in campo per contenere eventuali aumenti delle tariffe idriche. Prima di procedere con scelte definitive, riteniamo necessario capire con chiarezza quali risorse possono essere messe a disposizione per tutelare le famiglie irpine già gravate da servizi carenti e storici ritardi.”

Alaia e Petracca, pur nel rispetto delle competenze, esprimono il loro disappunto sui ritardi che la governance di Alto Calore sta accumulando nel grande piano di ristrutturazione delle reti idriche finanziato dalla regione Campania da mesi. Questa condizione aggrava una situazione già complessa, ereditata da anni di gestione inefficiente e mal pianificata.

“In tempi in cui le risorse ci sono, non possiamo permetterci ritardi che si traducono in disservizi insostenibili per le famiglie. Chiediamo rapidità ed efficacia progettuale da Acs in uno spirito di collaborazione tra Regione, EIC e gestore. Solo così potremo garantire un servizio dignitoso ai cittadini.”