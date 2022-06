RiminiWellness, la ricerca di Teamsystem: innovazione e Digital Wellness Experience sempre più decisivi

La palestra diventa digitale: il futuro del settore wellness si va delineando, tra nuovi trend, eventi di settore di rilievo e una solida base-dati.

TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – attraverso l’infografica “Missione wellness: come migliorare il tuo business”, ha delineato la situazione del digitale nei club presenti in Italia in vista del RiminiWellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione, in programma dal 2 al 5 giugno 2022 alla Fiera di Rimini. Tanti gli ospiti e le ospiti d’eccezione, da Phil Heath a Jill Cooper, passando per Jury Chechi e Sayonara Motta.

Dati alla mano (raccolti attraverso una ricerca condotta da IFO – International Fitness Observatory – per Teamsystem), ecco la fotografia del digital nel mondo wellness: ben 8 palestre su 10 dispongono di un software di gestione e monitoraggio delle operazioni. Di queste, quasi 7 su 10 lo ritengono essenziale per un servizio di maggiore qualità, in quanto permette di accedere a una serie di dati fondamentali per il successo del proprio business: dal controllo dei pagamenti al monitoraggio degli ingressi, passando per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Dotarsi di un gestionale non è l’unico accorgimento per migliorare il proprio business. Un altro elemento molto importante è l’app aziendale che, integrata al software, consente di fidelizzare i clienti attraverso l’ottimizzazione di operazioni quali i pagamenti digitali, le prenotazioni dei corsi e le attività di marketing e pubblicità. Allo stato attuale, 1 club su 2 in Italia ne ha una di sua proprietà, interfacciata in quasi 8 casi su 10 al gestionale.

Le soluzioni digitali sono e saranno sempre più decisive in termini di competitività, come spiega Domenico Castriotta, Head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem: “Poter tornare a vivere un evento di assoluta rilevanza come RiminiWellness è il segno incoraggiante di cui il settore aveva bisogno. Rendere possibile l’incontro tra persone e digitale è fondamentale per la crescita di palestre, piscine e centri sportivi: oggi più che mai le soluzioni digitali per fitness e wellness come la Digital Wellness di TeamSystem sono “abilitatori di competitività”; reale supporto per il rilancio del business.”

RiminiWellness 2022, tra innovazione e ospiti d’eccezione

Il futuro del wellness passa dalla digitalizzazione: il digitale, tuttavia, non dovrebbe soppiantare l’esperienza del club, ma funzionare da potenziatore.

Diventa sempre più cruciale la Digital Wellness Experience di Teamsystem, mix di soluzioni sia gestionali sia l’allenamento, in grado di mettere al centro le persone, coinvolgendole in una nuova esperienza di accesso ai club e ai loro servizi.

Solamente focalizzando l’attenzione su questo aspetto, ma anche su temi quali l’ecosostenibilità, l’inclusività e l’automatizzazione delle strutture sportive, si potrà offrire ai clienti l’opportunità di vivere la palestra a 360°. Un’esperienza la cui parola chiave sarà flessibilità, come quella che presto si avrà tra allenamenti in presenza e fitness online.

Gestionale e app, ma anche social network e sito web, devono essere sfruttati in maniera tale da integrare l’allenamento in presenza con i dati e con l’online. Anche per questo motivo l’evento di Rimini svolge una potente funzione di networking e contaminazione positiva con i nuovi trend di settore: MOVING FORWARD non è solo il claim, ma anche l’obiettivo e la sfida dei partecipanti e dell’intero settore.