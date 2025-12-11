Rimini si tinge di biancoverde: l’ascesa di Marta Morante nella ritmica italiana

Rimini – Marta Morante, giovane ginnasta di Mercogliano in forza al Centro Ginnico Avellino, ha lasciato il segno alla Winter Edition del Campionato Nazionale FGI, una delle competizioni più attese e partecipate dell’anno, con oltre mille atlete provenienti da tutta Italia.
Al suo debutto in un Campionato Italiano federale, Morante ha centrato un risultato che la proietta tra le migliori interpreti della disciplina: decimo posto nella classifica generale della categoria Junior 2, su 103 concorrenti. Un piazzamento che certifica la crescita tecnica dell’atleta e il lavoro svolto dal team avellinese.
Ottime anche le prove nelle singole specialità:
-
4ª posizione alle clavette, con un esercizio di grande precisione;
-
7ª posizione al cerchio, conferma di sicurezza e maturità in pedana.
Una performance costruita grazie alla guida tecnica dell’istruttrice federale Claudia Costa, alla direzione della prof.ssa Silvia Coppola e alla collaborazione con la società campana Poseidon, realtà di riferimento nel panorama nazionale.
Il successo di Rimini arriva in un periodo già ricco di soddisfazioni per Marta: alla vigilia del viaggio in Romagna, la ginnasta aveva ricevuto dal CONI di Avellino il Premio al merito sportivo, consegnato durante la cerimonia dedicata alle eccellenze provinciali dal delegato Prof. Giuseppe Saviano.