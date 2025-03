Rimini passa al Del Mauro: Avellino Basket KO

Nel match della trentaquattresima giornata la RivieraBanca Basket Rimini passa al Del Mauro con il punteggio di 70-88; l’Avellino Basket ha avvertito la stanchezza dell’ultima settimana, pagando lo sforzo fisico compiuto sul campo di Rieti e di Forlì. Una partita sempre condotta dalla formazione ospite. Ora i biancoverdi recupereranno le energie per ritornare domenica in campo a Verona.

LA CRONACA

Rimini inizia subito forte portandosi sull’8-3. Avellino replica con un parziale di 5-0. Sul risultato di parità 8-8, la squadra ospite con Simioni, Robinson e gli altri piazza un break di 15-0 allungando sull’8-23. A rompere il lungo digiuno avellinese è Antonino Sabatino con 4 punti di fila. Il primo periodo termina 13-25 per gli ospiti.

Nel secondo periodo la musica della partita non cambia. Rimini mantiene il pallino del gioco, trova canestri sul perimetro, ma soprattutto all’interno del pitturato sfruttando il vantaggio fisico di lunghi ed esterni. La squadra prende vantaggio tecnico dal post basso, riuscendo poi a mantenerlo. La forbice tra le due squadra si incrementa. La squadra ospita allunga sul 25-40, poi sul massimo vantaggio 27-44. Avellino all’intervallo è sotto 31-47.

Avellino prova ad accendersi. Con due triple di fila i biancoverdi ritornano sul -13 (37-50). La qualità degli uomini di Dell’Agnello permette di trovare tante soluzioni nel pitturato. Ad essere mattatore della seconda parte di gara sono Tomassini e Johnson. Il quarto si chiude 54-68.

Nell’ultimo periodo la formazione avellinese ha un ulteriore sgasata. Sul 63-76 Dell’Agnello chiama time-out per interrompere il ritorno in gara di Avellino. La risposta riminese non si è fatta attendere, per piazzare l’ultimo definitivo break che ha visto fissare il punteggio sul 70-88.

Il commento di coach Crotti: “Tasso di energia differente, abbiamo pagato la fatica e sono venute a nudo le nostre difficoltà. La valutazione dice più 30 Rimini, noi sempre in ritardo. Non si può biasimare una squadra che ha fatto sempre il massimo, ora resettiamo e andiamo avanti”.