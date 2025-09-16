Rimane ferito dal crollo di un ponteggio mobile: due persone denunciate per infortunio sul lavoro

La Stazione Carabinieri di Montefalcione, all’esito di approfonditi accertamenti investigativi e riscontri documentali, ha deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili di lesioni personali gravi e violazioni plurime della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli indagati, entrambi residenti nella provincia di Avellino, rispettivamente nelle qualità di “titolare della ditta esecutrice e responsabile del cantiere” e di “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori”, attraverso le proprie condotte omissive avrebbero determinato l’infortunio sul lavoro di un 50enne verificatosi il 4 settembre scorso all’interno di un cantiere edile nel comune di Candida (AV), causato dal crollo di un ponteggio mobile.

Sul posto, per partecipare alle indagini, oltre ai militari della Stazione Carabinieri competente per territorio, giunse anche personale della A.S.L. e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino.