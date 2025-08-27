L’Associazione “Per Borgo Ferrovia” restituisce al quartiere il campo sportivo abbandonato

Con immensa soddisfazione, l’Associazione “Per Borgo Ferrovia” annuncia che sono in via di completamento i lavori di ripristino del campo sportivo della Ferrovia, un’area che per oltre quindici anni è rimasta in stato di degrado e abbandono.

Questo progetto, portato avanti con il lavoro volontario e instancabile dei membri dell’associazione, rappresenta un simbolo concreto dello spirito di rinascita e coesione che anima il quartiere di Borgo Ferrovia, da sempre cuore pulsante della città di Avellino.

Spinta dalla volontà di restituire al territorio un luogo di aggregazione e di promozione dello sport, l’Associazione ha deciso di prendere in carico il recupero del campo sportivo, un’area che in passato ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, ma che negli ultimi anni era caduta nell’oblio. Grazie all’impegno dei volontari, che hanno dedicato tempo, risorse e passione a questa missione, il campo sta per essere riportato al suo antico splendore, pronto a ospitare eventi che possano unire generazioni e rafforzare il senso di appartenenza al quartiere.

Il campo, concesso in gestione dall’amministrazione comunale all’Associazione “Per Borgo Ferrovia” previa corresponsione di un regolare canone, sarà il palcoscenico di un evento molto atteso: il *Torneo di Scuole Calcio “San Francesco”*, che si terrà a settembre in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Francesco, patrono del quartiere. Questo torneo, dedicato ai giovani talenti delle scuole calcio campane, sarà un’occasione per celebrare non solo lo sport, ma anche i valori di solidarietà, collaborazione e rispetto che l’Associazione promuove da sempre.

L’evento si inserisce perfettamente nello spirito di rigenerazione del quartiere, offrendo ai ragazzi un’opportunità di crescita personale e di divertimento, oltre a rafforzare il legame tra la comunità e le sue tradizioni.

“Questo progetto è il frutto della dedizione e dell’amore per il nostro quartiere”, dichiara Walter Giordano, Presidente dell’Associazione. “Vedere il campo sportivo tornare a nuova vita è una vittoria per tutti noi e un segnale forte di come la collaborazione e l’impegno collettivo possano trasformare il nostro territorio. Il Torneo di Scuole Calcio “San Francesco” sarà solo il primo di molti eventi che speriamo di ospitare in questo spazio rigenerato, per fare di Borgo Ferrovia un luogo sempre più vivo e accogliente”.

L’Associazione “Per Borgo Ferrovia” desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dai volontari ai sostenitori, fino all’amministrazione comunale che ha reso possibile la gestione del campo.

Un invito speciale è rivolto a tutta la cittadinanza: venite a scoprire il nuovo campo sportivo e partecipate al Torneo di Scuole Calcio “San Francesco”, un momento di festa e condivisione che, dopo il successo della kermesse Vino al Borgo, segna la prosecuzione del nuovo cammino di Borgo Ferrovia.