Riforma della responsabilità amministrativa: il 10 aprile esperti a confronto in Prefettura

L’ Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e la Società Avvocati Amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino, hanno organizzato, per il 10 Aprile p.v., presso il Palazzo della Prefettura di Avellino, un convegno avente ad oggetto “La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26”.

Tale convegno ha lo scopo di analizzare, per l’appunto, l’impatto sull’attività amministrativa della legge 1/2026 che è intervenuta sulla nuova configurazione della responsabilità amministrativa dopo un quinquennio in cui è rimasto in vigore il c.d. scudo erariale, disposizione che ha escluso la responsabilità per colpa grave, prevista dal governo Conte-2 nel 2020 durante la pandemia (art. 21 d.l. n.76/2020), e poi prorogata in quanto ritenuta indispensabile per la gestione dei progetti del PNRR.

A introdurre i lavori sarà Donato Pennetta, vicepresidente SAASA. Seguiranno i saluti istituzionali del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, della Presidente del Tribunale Francesca Spena, del Presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane, del Presidente ACEP Raffaele Petrosino, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e del Presidente ANCE Avellino Silvio Sarno.

La sessione sarà presieduta da Paola Brigugli, Consigliere della III Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti. La relazione introduttiva è affidata a Michele Oricchio, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, cui seguirà un confronto con rappresentanti degli enti locali, dirigenti pubblici e imprese.

Gli interventi tecnici saranno curati da:

Flavia Del Grosso , Sostituto Procuratore della Corte dei Conti – Campania

, Sostituto Procuratore della Corte dei Conti – Campania Andrea Di Lieto , Professore di Diritto Processuale Amministrativo, Università di Salerno

, Professore di Diritto Processuale Amministrativo, Università di Salerno Alessandro De Santis , Consigliere della Sezione Controllo della Corte dei Conti – Campania

, Consigliere della Sezione Controllo della Corte dei Conti – Campania Marcello G. Feola , Professore di Diritto Pubblico, Università di Salerno

, Professore di Diritto Pubblico, Università di Salerno Filippo Lubrano, Presidente S.I.A.S.A., Università LUISS – Roma

A chiudere i lavori sarà Franco Gaetano Scoca, Professore Emerito di Diritto Amministrativo dell’Università Sapienza di Roma.