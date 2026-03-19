Riforma della Giustizia: a Morra De Sanctis forum per arrivare consapevoli al voto

Un appuntamento cruciale per approfondire i temi legati alla riforma della giustizia e favorire una partecipazione consapevole alla prossima tornata referendaria. Si terrà domani, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Convegni “Il Cigno Blu” (via Selva Piana, 16), il dibattito dal titolo “Riforma della Giustizia: arrivare consapevolmente al voto”. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Morra De Sanctis, vedrà il confronto tra esponenti del mondo giuridico, sindacale e politico, con l’obiettivo di analizzare l’impatto delle nuove norme sul sistema giudiziario italiano.

I lavori saranno introdotti da Maura Sarno, Delegata Legalità e Sicurezza della Provincia di Avellino per il M5S, seguiti dai saluti di Luciano Del Priore, Rappresentante del Gruppo Territoriale locale.

Il tavolo dei relatori vanta presenze di alto profilo istituzionale e territoriale:

Fiorella Caputo, Sindaco di Morra De Sanctis;

Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino;

Italia D’Acierno, Segretaria Generale CGIL Avellino;

Antonio Gengaro, Dirigente PD;

Pasquale Giuditta, Segretario regionale NdC;

Enzo De Luca, Senatore PD;

Amedeo Speranza, Avvocato dello Stato;

Gerardo Capozza;

On. Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati (M5S).

Inoltre, ad arricchire il dibattito, è previsto l’intervento da remoto dell’europarlamentare Valentina Palmisano, che porterà il punto di vista e le direttive europee in materia di efficienza dei sistemi giudiziari.

L’evento si inserisce in un calendario di incontri promossi dal Movimento 2050 per spiegare ai cittadini le ragioni del “No” alla riforma proposta dal governo, evidenziando le criticità legate all’indipendenza della magistratura e alla tutela dei diritti. La cittadinanza è invitata a partecipare per porre domande e approfondire i quesiti che saranno oggetto del referendum.