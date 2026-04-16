Rifondazione attacca il Pd: “Su Nello Pizza una messinscena politica”

Si riporta la nota di Arturo Bonito, Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina

Ieri, nuova puntata della commedia politica irpina. Sul palco, la direzione provinciale del Partito Democratico. In scena, un annuncio solenne: il nome di Nello Pizza sarebbe stato benedetto a livello nazionale, con tanto di presunta condivisione da parte di forze che – guarda caso – poche ore dopo hanno dovuto smentire tutto con una nota ufficiale.

Ecco vedete, per noi la politica è una cosa seria. Si costruisce con programmi, coerenza, faccia a faccia. Non con le menzogne per spegnere i mal di pancia interni a un partito. Perché se è vero che la democrazia si fonda sul confronto, è altrettanto vero che ha bisogno di un minimo di rispetto per la verità dei fatti. Una condizione che a quanto pare, ieri, a qualcuno è proprio sfuggita di mano.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea. Come si fa a credere ancora a un progetto politico che nasconde le sue scelte sotto il tappeto, e addirittura si inventa l’assenso di chi in realtà non lo ha mai dato? La partita per la città è troppo importante per giocarla con questi metodi.

Noi di Rifondazione Comunista continueremo a lavorare per un’alternativa limpida e trasparente, fatta di facce vere e parole oneste. I cittadini avellinesi meritano di sapere da che parte stanno le forze in campo, senza foglie di fico e senza finzioni. La coerenza, si sa, è una virtù rara. Ma proprio per questo, quando qualcuno la rivendica, è bene che non la calpesti subito dopo. La partita è aperta, ma le carte in tavola le vedono tutti.