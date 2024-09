Rifiuti speciali e pericolosi sversati in via Zigarelli, il sindaco Nargi ordina la rimozione urgente ai proprietari

Rispetto alla segnalazione giunta lo scorso 3 settembre in Comune relativamente alla presenza di rifiuti, anche speciali e pericolosi, abbandonati nella zona del viadotto di Via Zigarelli ed alla richiesta giunta dal Convitto nazionale nello stesso giorno dal Convitto Nazionale, per una verifica della natura di tali rifiuti e della loro rimozione in tempi brevi, l’ente di Piazza del Popolo ha disposto un immediato sopralluogo, che ha confermato la presenza di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non nell’area interessata.

Trattandosi di un’area privata, sebbene non delimitata da alcuna recinzione, il Sindaco di Avellino, ha disposto, con apposita ordinanza, le operazioni di rimozione e smaltimento a carico dei rifiuti entro tre giorni. In particolare, è stato ordinato ai proprietari di provvedere «con urgenza» alla messa in sicurezza dei rifiuti speciali pericolosi presenti nell’area, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, soprattutto in considerazione dell’inizio delle attività scolastiche. In caso di inottemperanza – viene specificato nell’ordinanza – «si procederà all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme

anticipate dall’ Amministrazione comunale, mediante iscrizione a ruolo e riscossione coatta. Il provvedimento è stato immediatamente trasmesso alla Polizia municipale per la verifica ed il rispetto di quanto stabilito.