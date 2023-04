Rifiuti, Petracca: “Disastro sotto gli occhi di tutti, ora momento della responsabilità”

“Intendo esercitare fino in fondo il ruolo istituzionale che ricopro anche in riferimento alla vicenda della gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Credo che sia arrivato il momento di mettere da parte certi insopportabili eccessi di protagonismo che finora non hanno fatto altro che determinare il disastro che è sotto gli occhi di tutti. Ora è il momento della responsabilità”. Lo ha affermato questa mattina in conferenza stampa presso la sede di via Tagliamento del Pd il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Chiederò anche agli altri miei colleghi di Consiglio Regionale di dare il proprio contributo perché questa vicenda non può impantanarsi in questioni di appartenenza o partitiche – ha proseguito Petracca-. Chiederò anche al governo regionale di accompagnare questo percorso. Il tempo è ormai scaduto e bisogna necessariamente compiere delle scelte. La titolarità, è bene ribadirlo, è in testa ai Comuni, a nessun altro. Sono i sindaci che devono individuare la soluzione. Ma la scelta deve essere suffragata da dati certi, dai numeri, conti alla mano. Per verificarne la sostenibilità economica. Resto dell’idea che bisogna puntare su di una soluzione totalmente pubblica. Ma non posso nascondere il mio scetticismo sulla praticabilità di questa opzione, in assenza del Comune capoluogo che ha svolto in questi anni un ruolo di mitigatore dei costi.

Dobbiamo però provarci. Non mi sfugge la valenza sociale di questa vicenda che coinvolge centinaia di famiglie. Un aspetto che non va sottovalutato e su cui il cabaret a cui siamo stati costretti ad assistere risulta davvero indigesto” ha concluso Petracca.