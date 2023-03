Rifiuti, la protesta dei lavoratori si inasprisce: 48 ore di sciopero

Rifiuti, la protesta dei lavoratori si inasprisce. I sindacati – Cgil, Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Fiadel – con una nota scritta, hanno avvisato Irpiniambiente, Provincia, Ato, sindaco e Prefetto di Avellino, commissione di garanzia e vicepresidente della Regione Campania, che sono state proclamate due giornate di sciopero per lunedì 20 e martedì 21 marzo.

Astensione che avverrà su tutto il territorio ed in tutti i comuni irpini serviti da Irpiniambiente, per una durata complessiva di 48 ore. Lo sciopero è stato indetto perché le maestranze si dicono contrarie allo spezzatino del ciclo integrato dei rifiuti, sancito dalla decisione del Comune di Avellino di fare per conto suo.

Appare abbastanza chiaro che, per due giorni di seguito, ci saranno disagi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in provincia di Avellino.