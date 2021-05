Provincia Rifiuti, il Comune di Ariano promuove l’app di Irpiniambiente 6 Maggio 2021

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino promuove la diffusione dell’app, messa in campo da Irpiniambiente spa. IrpiniApp, è l’applicazione per smartphone per la gestione dei rifiuti, che consentirà ai cittadini di interagire con il gestore dei rifiuti della Città di Ariano, con l’obiettivo di migliorare il servizio e offrire la possibilità di uno scambio di informazioni anche tra i cittadini stessi. Con le sue innumerevoli sezioni e caratteristiche, IrpiniApp è l’app perfetta per chi vuole comprendere e gestire al meglio il riciclo e tutti i suoi segreti. È stata pensata e creata per ogni esigenza legata al mondo dell’ecosostenibilità e per essere più attenti e consapevoli nelle proprie scelte e azioni. Per scaricare l’applicazione, è possibile farlo dal sito internet istituzionale del Comune di Ariano Irpino, www.comunediariano.it / pulsante blu incolonnato sulla sinistra / IrpiniApp/Irpiniambiente, oppure direttamente dal link https://irpiniambiente.it/irpiniapp-lirpinia-green-e-smart/