La guerra sui rifiuti, Buonopane in Procura da Airoma dopo la lettera su IrpiniAmbiente

AVELLINO – Alla fine il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, come aveva del resto abbondantemente preannunciato, in Procura ci è andato davvero, dopo la lettera inviata a Palazzo Caracciolo da parte della De Vizia sulla questione IrpiniAmbiente.

Nella mattinata di oggi, il Presidente della Provincia sarebbe stato infatti in Tribunale e avrebbe formalizzato, a quanto pare direttamente al Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, la sua denuncia relativa alla vicenda IrpiniAmbiente- De Vizia.

Ovviamente, quanto è stato oggetto della denuncia e i termini della stessa non è noto, ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi.