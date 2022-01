Rifiuti abbandonati ad Ariano: purtroppo ci risiamo

Nuove segnalazioni di rifiuti abbandonati sono arrivate da Ariano Irpino (Avellino). In località Stratola, sono stati abbandonati copertoni, pezzi di mobili, oggetti in plastica e materassi. Situazione analoga anche in altre zone della città: a partire da contrada Tesoro. Come vi abbiamo raccontato, sono aumentate le multe da parte della Polizia municipale. Purtroppo, però, gli episodi di abbandono dei rifiuti non sono terminati.