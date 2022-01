Rientro in classe, screening gratuito anche a Villamaina

L’Amministrazione Comunale di Villamaina, vista l’evoluzione della situazione epidemiologica nella nostra area geografica, con lo scopo di garantire un rientro in sicurezza ai nostri alunni nella fascia d’età indicata in oggetto e al personale scolastico che opera nelle nostre scuole, ha organizzato uno screening di prevenzione gratuito, tramite l’effettuazione di tampone antigenico.

L’operazione di monitoraggio preventivo, svolta in collaborazione con la Diagnostica Hominis srl, sarà effettuata in data sabato 8 gennaio 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:30 nei locali “Ex Eca”, in Via Roma 79.

Gli alunni e il personale scolastico saranno accolti in numero di 5 unità per turno all’interno del locale per l’effettuazione dello screening diagnostico.

Si raccomanda per l’ingresso l’uso di mascherine FFp2.