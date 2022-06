Rieletto Buonopane, Laboratorio Irpinia: “Riconferma della bontà di una coalizione di centro sinistra”

Comunicato Laboratorio Irpinia: il nostro supporto determinante. Ora nasca davvero un campo largo.

“La riconferma di Rino Buonopane alla guida della Provincia di Avellino è la riconferma della bontà di una coalizione di centro sinistra che ha vinto portando in campagna elettorale temi e progetti.

Come Laboratorio Irpinia siamo soddisfatti delle parole del Presidente Buonopane che all’atto della sua nuova proclamazione ha sottolineato quanto l’aiuto delle forze esterne al Partito Democratico sia stato essenziale. I numeri, infatti, raccontano di un PD sconfitto alle ultime due tornate elettorali provinciali proprio perché non riuscì ad essere plurale ed a dare spazio alle altre esperienze di centrosinistra.

Come coalizione che raggruppa varie sensibilità, dal Movimento 5 Stelle a Sinistra Italiana, dalle esperienze civiche giovanili fini ad arrivare ad esponenti dell’area democratica moderata, chiediamo però che questa pluralità non resti soltanto su carta ma si possa sviluppare ascoltando e dando il giusto merito alle idee ed alle proposte formulate durante la campagna elettorale.

Deve emergere il primato della politica soprattutto in questo momento in cui bisogna costruire una visione di amministrazione della comunità provinciale ed è fondamentale, quindi, una condivisione degli interventi da fare. Auguriamo nuovamente buon lavoro al Presidente Rizieri Buonopane con l’auspicio che possa dare slancio ad una nuova stagione politica che dia valore a quelle esperienze che senza ambiguità hanno deciso di sostenere un progetto di ricostruzione di una agenda politica per l’Irpinia”.