Ride for Gaza: domenica 18 maggio, Avellino pedala per la Palestina

Una lunga “pedalata collettiva” da San Ciro a Piazza Libertà attraverserà il centro della città di Avellino in solidarietà al popolo palestinese. Tante biciclette, tante kefiah, tante bandiere al vento previste per domani mattina, a partire dalle ore 10, in quella che è un’iniziativa diffusa in diverse città italiane e che denuncia il genocidio in atto nella Striscia di Gaza.

“Mentre a Gaza continua una catastrofe umanitaria senza precedenti, con bombardamenti su ospedali, scuole, campi profughi e migliaia di civili uccisi, non possiamo restare in silenzio. – afferma Stefano Kenji Iannillo, Presidente dell’ARCI Avellino – “Abbiamo scelto di scendere nuovamente in strada insieme per dire basta al genocidio in corso, per rompere il muro dell’indifferenza e per dimostrare che esiste ancora una comunità che sceglie la solidarietà, la giustizia e la dignità umana”.