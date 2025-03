Riciclaggio e affari sull’ immigrazione, l’ex poliziotto in affari con Graziano dal Gip

AVELLINO- L’ex poliziotto Francesco Bossone, arrestato nella mattinata di ieri nel blitz di Guardia di Finanza e Dda di Salerno contro il gruppo criminale guidato da Massimo Graziano dovrà comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo per l’interrogatorio di garanzia. Bossone, accusato di reati sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riciclaggio e intestazione fittizia, si trova recluso nel carcere di Bellizzi Irpino. L’ex poliziotto, oltre all’accusa di aver promosso un vero e proprio affare illecito con aziende per approfittare del Click Day del decreto flussi nel 2023, fatto per cui avrebbe ricevuto 5000 euro per ogni pratica approvata, con un anticipo di 2500 euro, come risulta dalle indagini delle Fiamme Gialle, e’ accusato anche di una vicenda di riciclaggio e intestazione fittizia. Quella che gira intorno all’acquisto di una Ferrari. Nel giugno del 2023 infatti Massimo Graziano e altri due soci di fatto di una delle imprese che guidava, avrebbero acquistato una Ferrari Portofino con i proventi di una truffa. La vettura sulla carta era della società ma di fatto era in uso all’ ex poliziotto. Tanto che nell’ ottobre dello stesso anno la macchina viene acquistata da un’ altra società ma anche in questo caso solo fittiziamente, perché il veicolo resta nella sua disponibilità.